Москвичам обещали теплую погоду на 8 марта

Жителей Москвы ожидает малооблачная погода без осадков с 5 по 7 марта, воздух прогреется до +10°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, с 3 марта в российской столице ночные температуры будут выше нулевой отметки.

С 4 марта ожидается +4-6°C днем. 5 марта температура воздуха приблизится к +10°C, будет малооблачная погода.

Синоптик отметил, что 5, 6 и 7 марта осадков не будет.

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