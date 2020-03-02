Двух журналистов избили в Греции
На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации корреспондентов иностранной прессы FPA.
В организации заявили, на данном острове группы людей «нападают и обливают грязью журналистов».
«Зарегистрированы, по меньшей мере, уже два инцидента с коллегами, которые получили серьезные травмы», — указано в заявлении FPA.
В ассоциации также сообщили, что оборудование избитых журналистов было похищено, либо повреждено.
Кроме того, FPA призвали греческие власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить новых нападений на представителей СМИ.
Ранее стало известно, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, потому что не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов. Анкара уведомила, что перестанет препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в сирийском Идлибе.
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