Двух журналистов избили в Греции

На греческом острове Лесбос избили двух журналистов зарубежных СМИ, во время того как они занимались освещением ситуации с мигрантами и беженцами из Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Ассоциации корреспондентов иностранной прессы FPA.

В организации заявили, на данном острове группы людей «нападают и обливают грязью журналистов».

«Зарегистрированы, по меньшей мере, уже два инцидента с коллегами, которые получили серьезные травмы», — указано в заявлении FPA.

В ассоциации также сообщили, что оборудование избитых журналистов было похищено, либо повреждено.

Кроме того, FPA призвали греческие власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить новых нападений на представителей СМИ.

Ранее стало известно, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, потому что не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов. Анкара уведомила, что перестанет препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в сирийском Идлибе.

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