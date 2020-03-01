Экипаж Diamond Princess покинул судно

Все члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess покинули судно, заявил глава министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр также заявил, что ни у кого из 98 сотрудников минздрава, работавших на лайнере, не выявлен коронавирус нового типа.

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января отправился в двухнедельное путешествие из порта Йокогамы. Назад он вернулся 3 февраля, а на следующий день его закрыли на карантин. Это произошло из-за пожилого пассажира, который до этого вышел в Гонконге. Он оказался заражен коронавирусом.

О вспышке нового типа коронавируса COVID-19 стало известно в конце декабря 2019 года. Очаг заражения находился в китайском Ухане. Позже вирус распространился в Китае и за его пределами. Сейчас больше всего заболевших в КНР, Южной Корее, Иране и Италии.

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