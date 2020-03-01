Путин прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших в Чечне десантников

Президент России Владимир Путин прибыл в Псков, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия гибели бойцов шестой парашютно-десантной роты в Чечне, сообщает РИА «Новости».

В ходе визита президент возложит венок к памятнику погибшим бойцам, встретится с семьями погибших, посетит часовню Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Кроме того, глава государства посетит памятный концерт.

Десантники шестой парашютно-десантной роты погибли в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами боевиков в Чечне.

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