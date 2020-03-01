МИД России осуждает ситуацию с журналистами Sputnik Турция
Министерство иностранных дел (МИД) России считает нападение на сотрудников Sputnik Турция грубым нарушением прав журналистов, говорится в официальном комментарии ведомства.
МИД призывает власти Турции вмешаться в ситуацию и оказать содействие в выяснении обстоятельств произошедшего. Кроме того, турецкая сторона должна обеспечить безопасность сотрудникам российских средств массовой информации, подчеркивается в заявлении.
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
— С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию из-за нападения
— Союз журналистов России призывает МИД подключиться к ситуации с Sputnik Турция