МИД России осуждает ситуацию с журналистами Sputnik Турция

Министерство иностранных дел (МИД) России считает нападение на сотрудников Sputnik Турция грубым нарушением прав журналистов, говорится в официальном комментарии ведомства.

МИД призывает власти Турции вмешаться в ситуацию и оказать содействие в выяснении обстоятельств произошедшего. Кроме того, турецкая сторона должна обеспечить безопасность сотрудникам российских средств массовой информации, подчеркивается в заявлении.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.

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