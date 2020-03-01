Пострадавший в ДТП с автобусом под Ульяновском подросток направлен в Москву

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Подросток, пострадавший в субботу, 29 февраля, в ДТП под Ульяновском и находившийся в реанимации в тяжелом состоянии, направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Ранее сообщалось, что автобус футбольного клуба «Нефтяник», в котором находились 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет и семеро взрослых попал в ДТП. Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате пострадали девять детей — один из которых в тяжелом состоянии — и сопровождавшая их женщина.

По данным агентства, мальчика, которому пришлось пришить кисть руки, в воскресенье, 1 марта, отправили с родителями в Москву, где он пройдет дальнейшее обследование.

Уточняется, что консультации во время нахождения пострадавшего в Ульяновской области удаленно давал доктор Леонид Рошаль.

По словам врачей, состояние юноши стабилизировалось.

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