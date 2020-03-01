В Москве в воскресенье ожидается до +3°С
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В Москве в воскресенье, 1 марта, ожидается до +3°С. Об этом сообщают«Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха в столице составит от +1°С до +3°С, а в Московской области от -2°С до +3°С.
Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.
Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.