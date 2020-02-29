В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

В столице во время рейда полицейские задержали 70 человек в кальянной на Кутузовском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции», — сказал источник.

Причина задержания пока неизвестна.

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