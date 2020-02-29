Восемь россиян проверят на коронавирус
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В Петербурге восемь россиян, недавно вернувшихся из Италии, направлены на обследование в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитете по здравоохранению.
«Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург», — сказала собеседница.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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