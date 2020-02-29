Восемь россиян проверят на коронавирус

В Петербурге восемь россиян, недавно вернувшихся из Италии, направлены на обследование в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на городской комитете по здравоохранению.

«Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург», — сказала собеседница.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав изменил рекомендации по диагностированию коронавируса

— Российскую тест-систему для обнаружения коронавируса отправят в Монголию

— Старики, мужчины, гипертоники: кого убивает коронавирус