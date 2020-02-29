После показа порноролика на экране на масленичных гуляниях в Приморье возбудили дело

Полиция Приморского края возбудила уголовное дело после того, как на праздновании Масленицы в Михайловском районе неизвестные показали на уличном экране порноролик. Об этом сообщается на сайте пресс-службы регионального УМВД России.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, неизвестные незаконно получили доступ к экрану. Местные власти заявили, что те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

В пресс-службе отметили, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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