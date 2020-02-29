В Крыму задержали человека, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

В Крыму правоохранители задержали человека, выдававшего себя за сотрудника ФСБ, мужчина предлагал трудоустройство за вознаграждения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ.

Как отмечается, задержанный является уроженцем Еревана. Он подозревается в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

По данным следствия, мужчина выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ и предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона. Он попросил за свою «помощь» $60 тыс.

Подозреваемый был задержан при передаче первой части суммы ($20 тыс.).

Свою вину мужчина признал полностью.

В настоящее время он заключен под стражу на два месяца. Проверяется информация о его причастности и к другим мошенническим схемам.

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