Двое мигрантов похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку

В Великобритании двое мужчин похитили и изнасиловали школьницу
В Великобритании двое граждан Афганистана предстали перед судом по обвинению в похищении и изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Metro.

По данным следствия, 23-летний Ахмад Мулахил и 24-летний Мохаммад Кабир подошли к школьнице, сидевшей коло детской площадки, спросили ее возраст, а затем увели в сторону, где изнасиловали.

Девочку в шоковом состоянии на улице нашли прохожие. По словам очевидцев, она постоянно оглядывалась и повторяла, что нападавшие угрожали увезти ее на черном BMW в Бирмингем и Лондон, чтобы снова изнасиловать. Злоумышленников задержали, они не признают своей вины и отрицают факт сексуального насилия над ребенком.

До этого в Латвии под суд попал отец, который годами насиловал дочь. В период с 2017 по 2023-й год, оставаясь наедине с ребенком, он пользовался доверием пострадавшей и совершал преступления против ее половой неприкосновенности.

Ранее россиянин пытался изнасиловать 11-летнюю дочь знакомых после застолья.
 
