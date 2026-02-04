Размер шрифта
На Западе сообщили, что Трамп может начать военную операцию против Ирана

Reuters: Трамп склоняется к военной операции против Ирана
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп может начать военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они сообщили агентству, что в настоящее время глава Белого дома склоняется к такому решению в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.

Незадолго до этого стало известно, что запланированные на пятницу переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. Как уточняет портал Axios, американская сторона рассмотрела запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решила его отклонить.

Также 4 февраля официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс рассказал, что истребитель военно-воздушных сил США F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139» после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Ранее СМИ усомнились в планах Трампа ударить по Ирану.
 
