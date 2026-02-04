На Западе сообщили, что Трамп может начать военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп может начать военную операцию против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Они сообщили агентству, что в настоящее время глава Белого дома склоняется к такому решению в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий.

Незадолго до этого стало известно, что запланированные на пятницу переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. Как уточняет портал Axios, американская сторона рассмотрела запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решила его отклонить.

Также 4 февраля официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан Тим Хокинс рассказал, что истребитель военно-воздушных сил США F-35C сбил иранский беспилотник «Шахед-139» после того, как тот совершил агрессивное сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Ранее СМИ усомнились в планах Трампа ударить по Ирану.