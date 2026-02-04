Молодой человек пропал в подмосковной пещере

112: 21-летний молодой человек пропал в пещерах в Подмосковье

21-летний молодой человек пропал в пещерах в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Сегодня утром он отправился к достопримечательности «Девятовские каменоломни» под Подольском и не вернулся. Парень зашел в пещеры и после связь оборвалась», — говорится в с ообщении.

Экстренные службы уже выехали к месту пропажи молодого человека.

Недавно сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о странном звонке, поступившем ему из Испании после исчезновения матери, сестры и отчима. Номер был одноразовым, отметил он.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Ранее на Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов.