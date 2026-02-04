Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Молодой человек пропал в подмосковной пещере

112: 21-летний молодой человек пропал в пещерах в Подмосковье
Aygul Sarvarova/Shutterstock/FOTODOM

21-летний молодой человек пропал в пещерах в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Сегодня утром он отправился к достопримечательности «Девятовские каменоломни» под Подольском и не вернулся. Парень зашел в пещеры и после связь оборвалась», — говорится в с ообщении.

Экстренные службы уже выехали к месту пропажи молодого человека.

Недавно сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал о странном звонке, поступившем ему из Испании после исчезновения матери, сестры и отчима. Номер был одноразовым, отметил он.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года в районе красноярского поселка Кутурчин. Управление МВД по Красноярскому краю сообщило 2 октября 2025 года о пропаже двух взрослых и пятилетней девочки во время туристического похода в направлении горы Буратинка. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

Ранее на Камчатке нашли пропавших в районе термальных источников туристов.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!