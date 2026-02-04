«Они как будто выиграли эту жизнь»: российский биатлонист о быте европейцев

Живущий в Румынии российский биатлонист Дмитрий Шамаев назвал спокойным европейский быт и выразил мнение, что у европейцев меньше стресса, чем у россиян. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«У них все спокойнее. Они как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. Здесь как-то поспокойнее», — сказал Шамаев.

Биатлонист, которому 30 лет, начал выступление в составе национальной румынской команды в 2021 году. Он сумел отобраться на зимние Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Кроме того, биатлонист стал серебряным призером летнего первенства планеты — 2024.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Ранее биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 из-за допинга.