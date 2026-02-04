Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

«Они как будто выиграли эту жизнь»: российский биатлонист о быте европейцев

Переехавший в Румынию биатлонист Шамаев назвал спокойной жизнь в Европе
Евгений Тумашов/РИА Новости

Живущий в Румынии российский биатлонист Дмитрий Шамаев назвал спокойным европейский быт и выразил мнение, что у европейцев меньше стресса, чем у россиян. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«У них все спокойнее. Они как будто выиграли эту жизнь. У меня складывается ощущение, что у них меньше стресса, чем в России. Здесь как-то поспокойнее», — сказал Шамаев.

Биатлонист, которому 30 лет, начал выступление в составе национальной румынской команды в 2021 году. Он сумел отобраться на зимние Олимпийские игры — 2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. Кроме того, биатлонист стал серебряным призером летнего первенства планеты — 2024.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Ранее биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 из-за допинга.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!