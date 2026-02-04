Губернатор Тамбовской области назвал число загоревшихся после схода с рельс цистерн

Первышов: в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом

На станции Кочетовка в Мичуринске загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время пожар локализован. К тушению привлечены два пожарных поезда и 25 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы населению нет.

Первышов добавил, что после ликвидации возгорания специалисты проведут обследование ж/д путей на наличие повреждений, после чего ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

До этого заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко заявил, что движение поездов запущено в обход участка в Мичуринске, где горят цистерны.

4 февраля в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.