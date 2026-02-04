Вандалы осквернили Вечный огонь в Приморье

В Приморье неизвестные осквернили Вечный огонь, нанеся на него рисунок. Об этом сообщает NEWS.VL.

Инцидент произошел 4 февраля в городе Артеме. На памятник воинам-артемовцам неизвестные нанесли рисунок оскорбительного содержания.

Информацию о произошедшем передали в надзорные органы — прокуратура взяла ситуацию на контроль и поручила начать доследственную проверку. Причастные к осквернению мемориала в данный момент устанавливаются, приведение памятника в надлежащий вид поставлено на контроль.

До этого в Свердловской области женщина потушила Вечный огонь венком — она подошла к памятнику, взяла искусственный венок, опустила его в огонь и удалилась, когда повалил дым. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Калининграде завели дело на девушек, которые пытались прикурить у Вечного огня.