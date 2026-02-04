Зеленский заявил, что ожидает обмена пленными

Обмен пленными между Россией и Украиной ожидается в ближайшее время. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными», — написал он.

29 января помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что РФ и Украина провели очередной обмен телами военнослужащих в рамках стамбульских договоренностей. По его словам, украинской стороне передали тела 1 тыс. останков украинских военнослужащих, в то время как Россия получила тела 38 военных.

27 января уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в 2025 году 1851 российский военнослужащий вернулся на родину из украинского плена в результате обмена между РФ и Украиной. Она уточнила, что также удалось доставить посылки, письма от родных и близких бойцам, находящимся в плену по обе стороны.

Ранее Москалькова сообщила, что в Курской области нашли почти 1,4 тысячи пропавших без вести.