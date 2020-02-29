Глава Роспотребнадзора пояснила, какие маски могут защитить от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что нужно приобретать только те медицинские маски, которые имеют регистрационное удостоверение и продаются в официальных местах реализации, передает «Интерфакс».

По ее словам, они являются эффективным средством защиты от коронавируса. Эксперт отметила, что покупать их нужно непосредственно в аптеках.

«Если же вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через 2, максимум 3 часа меняете еще на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в РФ, безусловно, защищает от нового коронавируса», — рассказала Попова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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