Число погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

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Три человека скончались от химических ожогов, полученных в банном комплексе в Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, последним скончался муж девушки, чей день рождения отмечался в банном комплексе. По актуальным данным, еще семь человек пострадали.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе «Девятый вал».

По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко. Ее муж купил сухой лед, чтобы устроить сюрприз — лед должен был превратиться в пар, однако когда гости прыгнули в бассейн со льдом, люди начали синеть и терять сознание.

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