В Астраханской области воздушные поиски упавшего вертолета продолжатся утром

Вертолет Ми-8 продолжит поиски упавшего в Астраханской области вертолета «Робинсон» утром, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

«Поисковые мероприятия с привлечением вертолета приостановлены до наступления светлого времени суток», — сказали в пресс-службе.

В то же время в ведомстве отметили, что наземные поиски продолжатся даже ночью.

Ранее в сети появилась информация о падении вертолета в районе села Линейное в Астраханской области. Предполагается, что крушение потерпел частный вертолет «Робинсон» с одним пилотом на борту.

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