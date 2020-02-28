Стали известны подробности крушения вертолета под Астраханью
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Стали известны подробности крушения вертолета в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУМЧС России по области.
По предварительной информации, вертолет марки Robinson принадлежал ООО «Аэросоюз Волгоград».
Согласно предварительным данным, в вертолете находился один пилот.
По словам представителя областного МЧС, к месту происшествия дополнительно выдвинулась аэромобильная группа регионального МЧС.
Ранее сообщалось, один человек погиб при крушении вертолета под Астраханью. Вертолет потерпел крушение, предварительно, в районе села Линейное в 20:13 по местному времени.
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