Стали известны подробности крушения вертолета под Астраханью

Стали известны подробности крушения вертолета в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУМЧС России по области.

По предварительной информации, вертолет марки Robinson принадлежал ООО «Аэросоюз Волгоград».

Согласно предварительным данным, в вертолете находился один пилот.

По словам представителя областного МЧС, к месту происшествия дополнительно выдвинулась аэромобильная группа регионального МЧС.

Ранее сообщалось, один человек погиб при крушении вертолета под Астраханью. Вертолет потерпел крушение, предварительно, в районе села Линейное в 20:13 по местному времени.

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