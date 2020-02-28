В Москве врачи разъяснили, как сдать анализ на коронавирус

В Москве анализ на коронавирус можно сдать только после вызова скорой помощи и госпитализации, передает РИА «Новости» со ссылкой на справочную инфекционной больницы №1.

В справочной подчеркнули, что если человек не лег в стационар, то он не может получить направление на анализ.

Ранее сообщалось, что в столице тестирование на коронавирус проводят две лаборатории: ФКУЗ «Противочумный центр» и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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