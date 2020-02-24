Власти Ирана подтвердили гибель 12 человек от коронавируса

Представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них — 12 со смертельным исходом. Об этом сообщает телеканал IRIB TV1.

По его словам, ранее он ошибся, представив данные о 64 заболевших.

Он отметил, что в понедельник, 24 февраля, были зафиксировано 18 новых случаев. До этого — 43.

Джаханпур подтвердил сведения о том, что в стране погибли 12 человек от COVID-19.

Ранее иранские СМИ заявили, что в городе Кум в течение месяца от коронавируса погибли 50 человек.

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