Власти Ирана подтвердили гибель 12 человек от коронавируса
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Представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в стране зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, из них — 12 со смертельным исходом. Об этом сообщает телеканал IRIB TV1.
По его словам, ранее он ошибся, представив данные о 64 заболевших.
Он отметил, что в понедельник, 24 февраля, были зафиксировано 18 новых случаев. До этого — 43.
Джаханпур подтвердил сведения о том, что в стране погибли 12 человек от COVID-19.
Ранее иранские СМИ заявили, что в городе Кум в течение месяца от коронавируса погибли 50 человек.
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