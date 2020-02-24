Свыше 250 населенных пунктов на Украине обесточены из-за непогоды

В семи украинских областях свыше 250 населенных пунктов остались без электричества из-за сильного ветра и осадков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужбы страны по ЧС.

Из-за непогоды были обесточены 70 пунктов во Львовской области, 69 — Ивано-Франковской, еще 65 — в Тернопольской, а 23 — в Волынской области, 12 — в Черновицком регионе, 11 — в Житомирской области и не только.

«В результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены регионы», — говорится в сообщении.

В настоящее время в специальные службы пытаются исправить ситуацию и вернуть электричество в обесточенные дома.

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