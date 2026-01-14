СМИ сообщили об обысках в офисе партии Тимошенко

В офисе партии «Батькивщина» экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в политических кругах.

Обыски осуществляются сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Это происходит на фоне недавнего заявления НАБУ и САП о разоблачении главы одной из фракций Верховной Рады, подозреваемого в предложении взяток другим депутатам за поддержку определенных законопроектов.

До этого НАБУ обнародовало видеозапись, сделанную скрытой камерой, где, как утверждает ведомство, зафиксированы переговоры о коррупционной схеме с участием депутата Верховной Рады Анны Скороход. На представленных кадрах Скороход обсуждает необходимость составления двух расписок, которые должны храниться до момента выполнения оговоренных условий, после чего их следует уничтожить.

Ранее Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине.