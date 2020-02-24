Австрия отменила запрет железнодорожного сообщения с Италией

Австрия сняла официальный запрет на железнодорожное сообщение с Италией через пропускной пункт Бреннер в Альпах, сообщает компания «Австрийские федеральные железные дороги» на странице в Twitter.

Движение поездов через Бреннер продолжится 24 февраля 2020 года в соответствии с расписанием, говорится в сообщении. Пассажиры, решившие отказаться от поездки в Италию, могут сдать билеты, отмечает компания.

Ранее сообщалось, что Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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