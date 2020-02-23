В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору тортов и пирожных

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь, по словам экспертов, необходимо обратить внимание на упаковку. Торты должны быть упакованы поштучно, а пирожные — в лоток с плотно прилегающей крышкой. Отмечается, что кремовые изделия в неупакованном виде продавать запрещено, так же как и перекладывать товар из лотков.

В ведомстве подчеркивают, что храниться такой товар должен в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, на стеллажах выше 35 см от пола, не вплотную к стенам.

Эксперты напоминают, что при покупке необходимо обратить внимание на срок годности товара. Так, кондитерские изделия хранятся от 6 до 72 часов в зависимости от состава.

Специалисты также советуют отдавать предпочтение местной продукции, так как импорт вынуждает производителей добавлять консерванты для более длительной сохранности продукта.