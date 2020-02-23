На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства «КАМЧАТКА» 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке. Об этом сообщает Камчатка-Информ, ссылаясь на источники.

Согласно данным источников издания, авария случилась на трассе биатлонного комплекса имени Фатьянова после праздника «Берингия».

По имеющейся информации, с тяжелыми травмами в отделение реанимации была доставлена коллега Нетребенко Лейсан Латыпова.

Как стало известно, девушки катались на снегоходе и в определенный момент влетели в дерево. По предварительным сведениям, за рулем транспортного средства была Нетребенко, которая умерла от полученных травм. Латыпову, сидевшую сзади, увезли в больницу с тяжелыми травмами.