Процедура получение гражданства РФ может стать проще для жителей 4 стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что правительственный законопроект об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей ряда стран. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, если закон примут, для получения гражданства РФ не будут требоваться пятилетний срок пребывания в России и доказательства материального положения. Сейчас по закону для этого необходимо прожить в стране больше 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в России.

Отмечается, что данные упрощения распространятся на жителей Украины, Белоруссии, Молдовы и Казахстана.

Кроме того, проект предусматривает сокращение срока проживания в браке с россиянином или россиянкой, благодаря которому иностранец может получить гражданство РФ.

Калашников пояснил, что эти положения будут в подготовленном правительством России законопроекте об упрощенном праве на российское гражданство. Его внесут в Госдуму до конца февраля.

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