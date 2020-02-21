В морге Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

Сотрудники городского морга Петербурга устроили праздничную вечеринку со стриптизом перед Днем защитника отечества. Соответствующее видео опубликовало издание «Фонтанка».

Видео, на котором девушка танцует и раздевается перед сотрудниками в халатах, в редакцию прислал читатель, отметив, что происходящее он наблюдал из ординаторской.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее.

Отмечается, что комитет по здравоохранению города проведет проверку по данному инциденту.

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