В морге Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
close
Сотрудники городского морга Петербурга устроили праздничную вечеринку со стриптизом перед Днем защитника отечества. Соответствующее видео опубликовало издание «Фонтанка».
Видео, на котором девушка танцует и раздевается перед сотрудниками в халатах, в редакцию прислал читатель, отметив, что происходящее он наблюдал из ординаторской.
Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктором Василенко подтвердил произошедшее.
Отмечается, что комитет по здравоохранению города проведет проверку по данному инциденту.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— После видео со стриптизом сотрудников ФСИН проверят красноярскую колонию