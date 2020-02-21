Большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение

Более половины граждан Польши благодарны Красной армии за избавление страны от немецкой оккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Sputnik.Мнения».

Уточняется, что такого мнения придерживаются 65% поляков.

Кроме того, согласно опросу, 73% граждан Польши считают, что концентрационный лагерь Освенцим освободили именно советские войска.

Отмечается, что среди тех, кто считает Красную армию освободителями Освенцима, оказалось больше представителей старшего поколения, людей с высоким социальным статусом, уровнем дохода и образования.