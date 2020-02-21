Большинство поляков благодарны Красной армии за освобождение
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Более половины граждан Польши благодарны Красной армии за избавление страны от немецкой оккупации. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Sputnik.Мнения».
Уточняется, что такого мнения придерживаются 65% поляков.
Кроме того, согласно опросу, 73% граждан Польши считают, что концентрационный лагерь Освенцим освободили именно советские войска.
Отмечается, что среди тех, кто считает Красную армию освободителями Освенцима, оказалось больше представителей старшего поколения, людей с высоким социальным статусом, уровнем дохода и образования.