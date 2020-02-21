Роспотребнадзор отметил, что терапия для ВИЧ-инфицированных в России стала доступнее

Роспотребнадзор отметил увеличение доступности антиретровирусной терапии для ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что охват лечением в стране составил 68,9% от числа состоящих на диспансерном учете, что составляет 48,5% от числа россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция.

Также отмечается, что эта цифра включает больных, находившихся в местах лишения свободы.

В ведомстве рассказали, что доля лиц, прервавших лечение, снизилась с 9,8% в 2012 году до 6,8% в 2019 году. Однако в абсолютном исчислении число прервавших терапию растет.