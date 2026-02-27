«Балтика» пожалуется на судейство в матче с «Зенитом»

Калининградская «Балтика» обратится в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба команды «Чемпионату.com».

Причиной обращения послужил отмененный гол.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд у Брайана Хиля.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энирке, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб поднялся на первое место, набрав 42 очко. Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

Ранее Александр Мостовой назвал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита» по-футбольному чистым.