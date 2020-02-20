Мужчина погиб при падении в шахту лифта в Саратовской области

Местный житель погиб при падении в шахту лифта в городе Балаково Саратовской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По предварительным данным, 54-летний мужчина поднимал на 12-й этаж столешницу на лифте. Он обмотал столешницу тросом, один из концов которого закрепил на себе. Мужчина вышел на нужном этаж, однако один из концов троса остался в лифте, который поехал вниз.

В результате инцидента потерпевшего затянуло в шахту лифта, он получил травмы, несовместимые с жизнью, отмечается в сообщении СК.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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