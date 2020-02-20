Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

По ходатайству следствия суд принял решение о заключении подростков под стражу на время проведения предварительного расследования, отмечается в сообщении. Подростки будут находиться под арестом до 18 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Керчи школьниками 2003 и 2004 годов рождения.

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