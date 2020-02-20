Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на Diamond Princess
Два чиновника из Японии заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное правительством официальное сообщение.
Отмечается, что чиновники работали в министерстве здравоохранения и секретариате кабинета министров страны.
В Минздраве Японии сообщили, что госслужащие находились на борту корабля по долгу службы. На данный момент они госпитализированы.
Diamond Princess простоял две недели на карантине в Йокогаме после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. Накануне с судна начали сходить на берег пассажиры, у которых не был выявлен коронавирус.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Еще у двоих россиян с лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус
— Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
— Два пассажира лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса