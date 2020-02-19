Миноборнауки отдало приказ вузам РФ продолжить дистанционно обучать студентов из Китая

Миноборнауки России отдало приказ российским вузам продолжить дистанционное обучение студентов из Китая после окончания каникул.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ.

Так, после истечения каникул 2 марта студенты, находящиеся на территории КНР, будут осваивать материал с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию с 20 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.

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