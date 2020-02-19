Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. Об этом сообщает ТАСС.

Обновленный прогноз министерства был внесен в Госдуму вместе с поправками в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно прогнозу министерства, число жителей России будет 146,8 миллионов, а не 147 миллионов. Кроме того, прогноз численности понижен на 2021 год — до 147 миллионов со 147,3 миллионов человек, на 2022 год — до 147,2 миллионов со 147,7 миллионов человек.

Также прогнозируется пониженная численность населения трудоспособного возраста. В 2020 году – 82,4 миллионов человек вместо 82,5 миллионов, в 2021 – 82,9 миллионов человек, вместо 83,1 миллионов, в 2022 – 83,4 миллионов человек вместо 83,7.

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