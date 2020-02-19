На Diamond Princess зафиксировано 79 новых случаев заражения коронавирусом
На круизном судне Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама, зафиксировано новых 79 случаев заражения коронавирусом у пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на Diamond Princes, которое находится в порту японского города Иокогама, достигло 621 человек.
Гражданство новых заразившихся на данный момент не уточняется.
Ранее на лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса, 19 февраля, с судна сойдут порядка 500 человек.
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