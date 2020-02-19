Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

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Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел... Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел...
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что другая участница преступления предприниматель Татьяна Магдеева также дала признательные показания и заключила досудебное соглашение. Она заявила, что обналичивала деньги по просьбе одного из обвиняемых Сергея Семикова.

«Мосолов признал вину, в связи с чем следствие и попросило суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — говорится в сообщении.

Мосолов и Магдеева в настоящее время находятся под домашним арестом.

Павла Мосолова задержали в сентябре прошлого года. Впоследствии его и еще троих фигурантов дела арестовали по подозрению в хищении более 20 млн руб. при реставрации Соловецкого монастыря.

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