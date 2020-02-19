Двое россиян покинут находящийся на карантине лайнер Diamond Princess

Двое россиян, у которых не выявили коронавирус нового типа, в среду, 19 февраля, сойдут с круизного лайнера Diamond Princess, стоящем на карантине в японском порту Иокогама. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посольство России в Токио.

Как известно, на борту корабля карантин уже заканчивается.

В дипмиссии отметили, что россияне покинут Японию позднее, согласно своим планам.

Судно Diamond Princess было поставлено на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа.

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