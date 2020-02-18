Путин одобрил закон, упрощающий расследование оборота порнографии
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий расследование дел об обороте порнографии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в статьи 150 и 151 российского Уголовно-процессуального кодекса.
Новые правила позволяют передавать дела об обороте порнографии следователям, а не дознавателям. Данные изменения должны позволить проведение предварительного следствия и оперативно-розыскных мероприятий в срок.
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