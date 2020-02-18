Суд Екатеринбурга отправил под домашний арест изнасиловавших девушку полицейских

В Екатеринбурге суд вынес решение в отношении полицейских Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина, которые изнасиловали жительницу Казахстана в служебной машине. Об этом сообщает портал «E1.ru».

Отмечается, что в рамках первого заседания судья принял решение о назначении домашнего ареста, удовлетворив просьбу адвокатов.

Кроме того, для третьего обвиняемого Вадима Мустафина мера пресечения также в виде домашнего ареста была сохранена.

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