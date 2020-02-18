Россия не планирует эвакуацию гражданина с коронавирусом из Японии

Эвакуация заразившегося коронавирусом нового типа россиянина и его супруги из Японии не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.

Россияне будут помещены в больницу, им оказывается необходимая помощь, отметил Мурашко. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции Министерства иностранных дел.

На данный момент состояние граждан России не является тяжелым, добавил министр.

Ранее стало известно, что у одного из россиян, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, диагностирован коронавирус нового типа.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама после того, как в начале февраля у одного из пассажиров выявили коронавирус нового типа. В общей сложности на лайнере заболели не менее 454 человек.

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