Восемнадцатилетняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно на Ставрополье

В Ставропольском крае 18-летняя девушка выбросила из окна собственную дочь, которую родила дома. Об этом РИА «Новости» рассказали в СК страны по региону.

По версии следствия, молодая девушка родила ребенка в квартире на первом этаже 15 февраля. После этого она завернула новорожденную дочь в полотенце и выкинула в окно. Младенца нашла соседка, которая сразу вызвала скорую медпомощь. Прибывшие медики спасли ребенка.

«Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства», — добавили в СК.

После случившегося против девушки возбудили уголовное дело. Она проходит по статье УК России «покушение на убийство матерью новорожденного».

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