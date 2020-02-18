Три четверти россиян считают себя добрыми

Большинство жителей России (76%) с разной степенью уверенности заявили, что считают себя добрыми людьми. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

По мнению опрошенных, добрым человеком можно назвать того, кто всегда готов поддержать и помочь. За такой вариант выступили 28% граждан. Также доброта проявляется в отзывчивости, считает 27% людей.

«Добрый человек хорошо относится к людям, любит их, он совершает хорошие дела и говорит правду», — говорится в исследовании.

Чаще добрыми себя назвали женщины, а также молодые люди 25-34 лет и россияне среднего возраста (35-44 лет).

Кроме того, каждый третий житель (75%) страны признался, что его окружают порядочные и доброжелательные люди. При этом половина респондентов утверждает, что с ними рядом остались хорошие люди, которые были и два-три года назад.

Опрос приурочен ко Всемирному дню проявления доброты, который был 17 февраля. В нем поучаствовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.