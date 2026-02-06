ВСУ обстреляли Белгород ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова нанесли удар по Белгороду, в результате чего в некоторых районах города пропало электричество. Для атаки, предположительно, были использованы ракеты американской установки РСЗО HIMARS, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказали журналистам местные жители, не менее пяти-шести взрывов были слышны незадолго до полуночи. В небе появилось несколько ярких вспышек, очевидцы заявили о столбе белого дыма в одном из районов. Жители некоторых улиц города сообщили о перебоях с электроснабжением.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

5 февраля над Белгородом и Белгородским округом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) – были сбиты вражеские ракеты. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки, предварительно, никто не пострадал.

Также сообщалось, что над Белгородом были сбиты минимум пять ракет HIMARS.

3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по региону. Как заявил Гладков, есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.