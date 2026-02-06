Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Головной вагон электрички горит в Петербурге

В Петербурге головной вагон электрички горит на железной дороге
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Головной вагон электрички горит на железной дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По его информации, сотрудники РЖД пытаются самостоятельно потушить огонь.

Других подробностей в сообщении не приводится.

4 февраля в РЖД заявили, что на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. В результате движение поездов было запущено в обход поврежденного участка железной дороги.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT, множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее в Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички.
 
Теперь вы знаете
"Самолет" — лишь первая ласточка. Почему проблемы одного застройщика развернули весь рынок акций России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!