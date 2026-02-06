Головной вагон электрички горит в Петербурге

В Петербурге головной вагон электрички горит на железной дороге

Головной вагон электрички горит на железной дороге в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

По его информации, сотрудники РЖД пытаются самостоятельно потушить огонь.

Других подробностей в сообщении не приводится.

4 февраля в РЖД заявили, что на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. В результате движение поездов было запущено в обход поврежденного участка железной дороги.

Как сообщил Life.ru со ссылкой на SHOT, множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Ранее в Подмосковье сняли на видео горящий вагон электрички.