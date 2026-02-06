В Донецке придумали, как ускорить операции на органах груди и брюшной полости

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) и Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького запатентовали кровоостанавливающий зажим нового поколения. Он сократит время абдоминальных (на органах брюшной полости) и торакальных (на органах грудной клетки) операций, а также снизит риск интраоперационных кровотечений, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Особо опасными в медицине считаются операции с высокой вероятностью осложнений. По статистике, в 3–5% случаев возникают осложнения, связанные с кровотечениями. Согласно мировой статистике, это 300–600 тысяч пациентов ежегодно.

«Особую актуальность эта проблема приобретает в контексте роста числа боевых травм, где 15–20% летальных исходов при политравме связаны именно с неконтролируемым кровотечением. Это вторая по частоте причина интраоперационных осложнений», — рассказал один из разработчиков, профессор кафедры «Анатомия человека» ПГУ Олег Зенин.

Для остановки кровотечений и в операционном деле используют различные медицинские инструменты, одни из которых хирургические зажимы. Но они часто ограничивают обзор хирурга в глубоких ранах, могут недостаточно надежно фиксировать ткани. Врачу приходится одновременно делать несколько действий. Это увеличивает время операции.

Созданные учеными зажимы позволяют обойти многие недостатки их аналогов. Инструмент минимизирует ограничение операционного поля и не травматичен для тканей. Все дело в его конструкции: г-образные бранши с салазочным механизмом, всего одна точка фиксации вместо двух и горизонтальная перекладина для работы в глубоких ранах.

«Наш зажим обеспечивает хирургу лучший обзор и более удобную манипуляцию в глубокой ране за счет такого конструкторского решения. При этом мы гарантируем надежную остановку кровотечения из различных вен и сосудов при оперативном вмешательстве. Многие абдоминальные и торакальные оперативные вмешательства требуют «пережатия» вен, сосудов для того, чтобы был доступ и возможность прооперировать участок органа. Например, для сжатия тканей сосудов, гепатодуоденальной связки, корня легкого, ножки селезенки и других», — поделился особенностями изобретения молодой ученый ПГУ Вадим Мишин.

В настоящее время изготовлен функциональный прототип из нержавеющей медицинской стали. Медикам удалось провести успешные лабораторные испытания на биоматериале, подтвердившие эффективность. Кроме того, хирурги Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке прооперировали пациента с гемангиомой печени, используя инновационный кровоостанавливающий зажим. Такие операции на печени считаются сложнейшими. По словам Зенина, в послеоперационный период осложнений не возникло, время операции значительно сократилось.

Разработчики продолжают усовершенствовать изобретение. В их планах запустить в серийное производство одноразовые кровоостанавливающие зажимы для широкого круга пользователей. Он найдет широкое применение в хирургических стационарах, травмпунктах, в службах скорой помощи, в военно-медицинской службе и МЧС.

Ранее ученый раскрыл связь образования метана в кишечнике с раком.